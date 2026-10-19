La Trucha y La Hidráulica definirán el último semifinalista de la Zona Sur

Luego de la victoria de La Trucha FC por 3 a 1 frente a Club Atlético La Hidráulica, ambos equipos volverán a enfrentarse este miércoles 21 de octubre para definir al último semifinalista de la Zona Sur del Torneo Reválida de Primera División de la Liga Rafaelina de Fútbol.

El encuentro se disputará a las 21 horas en cancha neutral, con sede a confirmar, y determinará quién continuará en carrera por el ascenso a la máxima categoría del fútbol liguista.

La definición será clave para completar el cuadro de semifinales, que se jugarán el domingo 25 de octubre, con los encuentros de Reserva previstos para las 14.30 y los de Primera División a las 16 horas.

En la Zona Sur, uno de los cruces tendrá como protagonista a Zenón Pereyra FC, que enfrentará a La Hidráulica o Florida de Clucellas, según se resuelva la clasificación. Por su parte, Sportivo Santa Clara se medirá con La Trucha o La Hidráulica, de acuerdo con el resultado del desempate.

En Reserva, los cruces también quedarán definidos en función de lo que suceda en el partido pendiente.

Las semifinales de la Zona Norte

En la Zona Norte, las semifinales se disputarán el domingo 25 de octubre. En Primera División, Moreno de Lehmann enfrentará a Independiente de San Cristóbal desde las 16 horas. En Reserva, Argentino de Humberto recibirá a Independiente de San Cristóbal a partir de las 14.30.

Deportivo Ramona, en tanto, ya aseguró su lugar en las finales tanto en Primera División como en Reserva.

Finalmente, las localías para las semifinales de las zonas Norte y Sur se sortearán este lunes a las 14 horas.