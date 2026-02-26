La Universidad Blas Pascal presentó en Sastre su propuesta académica 2026

Foto: Infosastre.com.ar

En la mañana de la radio dialogamos con Florencia Donzino, representante de la Universidad Blas Pascal, quien brindó detalles sobre la propuesta académica 2026 que la institución ofrece en su sede de Sastre, ampliando las oportunidades de formación superior en la región.

Durante la entrevista, Donzino destacó la importancia de poder acceder a carreras universitarias sin necesidad de trasladarse a grandes ciudades, lo que representa una ventaja clave para estudiantes de Sastre y la zona. La Universidad Blas Pascal, con sede central en Córdoba y reconocida por su modalidad innovadora, combina formación presencial con un fuerte soporte tecnológico, permitiendo una experiencia educativa flexible y adaptada a las nuevas demandas profesionales.

De cara al ciclo 2026, la propuesta académica incluye carreras de grado, pregrado y ciclos de complementación curricular en áreas como Administración, Contador Público, Abogacía, Marketing, Recursos Humanos, Higiene y Seguridad Laboral, entre otras. Además, se ofrecen tecnicaturas y trayectos formativos con rápida salida laboral, pensados para responder a las necesidades del mercado actual.

Florencia también remarcó que la universidad cuenta con plataformas digitales propias, tutorías personalizadas y un sistema de evaluación continuo que acompaña al estudiante durante toda su trayectoria. Las inscripciones para el próximo año ya se encuentran abiertas, y los interesados pueden acercarse a la sede de Sastre para recibir asesoramiento personalizado sobre carreras, modalidades de cursado y planes de financiamiento.

De esta manera, la Universidad Blas Pascal reafirma su compromiso con la educación superior en la región, apostando a una formación de calidad, accesible y con proyección profesional.

