Las escuelas primarias de María Juana compartieron una jornada de juegos y conciencia ambiental

En el marco del programa “Santa Fe en Movimiento” y bajo el proyecto “Caminamos, jugamos y plantamos por el medio ambiente”, el alumnado del nivel primario de la Escuela N° 398 “Domingo Faustino Sarmiento” y la Escuela Santa María de los Ángeles compartieron una jornada especial en la plaza pública San Martín.

Fue una tarde llena de risas, juegos y movimiento, donde además de disfrutar, se promovieron valores de cuidado del entorno y la importancia de la vida activa. Desde la organización se agradeció especialmente la participación y compromiso de los profesores de Educación Física de ambas instituciones: Germán, Milena, Paola y Daniel, quienes hicieron posible este enriquecedor encuentro comunitario.



El programa tuvo como iniciativa el compartir entre los alumnos de ambas escuelas, logrando activamente el trabajo en equipo, la alimentación saludable, el cuidado de la naturaleza plantando vida y el juego como recreación.