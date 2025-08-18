Las Fiestas Patronales 2025 continúan en María Juana con una jornada llena de actividades

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

Luego de un fin de semana multitudinario, las Fiestas Patronales de María Juana siguen este jueves 21 de agosto con una variada agenda cultural, religiosa y recreativa para toda la familia.

La jornada comenzará a las 10:00 hs con la Misa y Procesión desde el Anfiteatro, continuando a las 10:30 hs con la Feria Pro Huerta “Stella Olivera”.

Por la tarde, desde las 13:30 hs, tendrá lugar el Torneo Provincial de Bolitas – instancia local, en el Multiespacios de Juegos. A las 14:00 hs, se realizará la Caminata “Compartiendo Pasiones”, que incluirá la inauguración del Circuito Deportivo del Museo a Cielo Abierto, guiada por el Grupo “Talón con Ruedas” del Centro de Jubilados y Pensionados.

Las actividades seguirán a las 14:30 hs con la Tradicional Chocolatada organizada por la Asociación Civil Barriletes al Viento, que incluirá un sorteo de bicicleta. Luego, a las 15:00 hs, habrá una Clase Abierta de Ritmos, para cerrar a las 15:30 hs con el festejo por el 15° Aniversario de La Sabia Luciérnaga, que rendirá homenaje a todos los escritores locales.

De esta manera, María Juana continúa celebrando sus Patronales 2025 con propuestas para todas las edades, reforzando la identidad cultural y comunitaria del pueblo.