Las Fiestas Patronales de María Juana continúan con propuestas para todas las edades

En el marco de las Fiestas Patronales, la comunidad de María Juana sigue disfrutando de distintas actividades culturales, recreativas y deportivas pensadas para toda la familia.

El jueves 28 de agosto, la Escuela N° 398 “Domingo Faustino Sarmiento” llevará adelante la jornada “Caminamos, jugamos y plantamos”, una propuesta educativa y ambiental que invita a reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza. La actividad comenzará a las 14:00 horas en la Plaza San Martín, donde grandes y chicos podrán participar de juegos, caminatas y la plantación de especies vegetales.

Por otra parte, el domingo 31 de agosto tendrá lugar el Torneo de Ajedrez en homenaje a Juan Carlos Canale, una cita deportiva que promete reunir a aficionados y competidores de distintas edades. El evento se desarrollará a partir de las 10:30 horas en Nina Eventos, en un marco de camaradería y reconocimiento a una figura destacada de la disciplina en la localidad.

Con estas propuestas, las Patronales de María Juana continúan ofreciendo actividades que combinan educación, deporte y tradición, reforzando el sentido de comunidad y participación que caracteriza a la celebración.