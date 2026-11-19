La Liga Rafaelina de Fútbol programó para este sábado 21 y lunes 23 de noviembre las definiciones de las divisiones inferiores de Primera B. El fin de semana tendrá finales de las Copas de Oro, Plata y Bronce, además de las finales absolutas por categoría que se disputarán el lunes en cancha de 9 de Julio de Rafaela.

El sábado, desde las 14, se jugarán los encuentros correspondientes a las Copas de Oro de las zonas Norte y Sur, junto con las finales absolutas de Plata y Bronce.

Programación del sábado 21 de noviembre

Zona Norte – Copa de Oro

Cancha de Deportivo Ramona – 14 hs.

– Deportivo Ramona vs. Argentino de Vila – Final Zona A vs. Zona B.

Zona Sur – Copa de Oro

Cancha de Deportivo Josefina – 14 hs.

– Deportivo Josefina vs. Zenón Pereyra FC – Final Zona A vs. Zona B.

Final Absoluta – Copa de Plata

Cancha de Juventud Unida de Bauer y Sigel – 14 hs.

– La Trucha vs. Moreno de Lehmann.

Final Absoluta – Copa de Bronce

Cancha de Sportivo Roca – 14 hs.

– Sportivo Roca vs. Defensores de Frontera.

El lunes se disputarán las finales absolutas por categoría

La jornada del lunes 23 de noviembre tendrá como escenario el estadio de 9 de Julio de Rafaela, con cuatro partidos programados desde las 14 horas.

14 hs – 9° División: Deportivo Ramona vs. Sportivo Santa Clara.

Deportivo Ramona vs. Sportivo Santa Clara. 15 hs – 6° División: Deportivo Aldao vs. Deportivo Josefina.

Deportivo Aldao vs. Deportivo Josefina. 16 hs – 8° División: Deportivo Aldao vs. La Hidráulica.

Deportivo Aldao vs. La Hidráulica. 17 hs – 7° División: Juventud Unida de Villa San José vs. La Hidráulica.

El estadio abrirá sus puertas a las 13 horas. Las delegaciones y parcialidades de los equipos de la Zona Norte ingresarán por calle Pellegrini, mientras que las correspondientes a la Zona Sur lo harán por calle Ayacucho.

Se viene un fin de semana de definiciones para el fútbol formativo de la Liga Rafaelina, con varios equipos buscando cerrar la temporada con un título.