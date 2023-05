LAS LLUVIAS FUERON INSUFICIENTES EN ABRIL Y PREOCUPA LA SIEMBRA DE TRIGO

Abril culminó con 75 a 100 milímetros menos, señaló el reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Según, el informe se necesitaba entre 150 y 200 milímetros para recuperar el contenido hídrico y llegar a la pre-siembra en mejores condiciones.

De acuerdo al reporte, los suelos siguen en rojo y gran parte de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y norte de Buenos Aires están en una situación muy comprometida ya que sus suelos manifiestas las condiciones más secas de los último 30 años. “Con 100 a 120 mm de precipitación media, abril era un mes clave para recuperar los 150 a 200 mm que faltan en los suelos, como también es clave mayo, que suele dejar entre 40 y 70 mm”, detalla el informe.

La región núcleo, cierra el mes cuatro del año con 75 a 100 milímetros menos

“El déficit pluvial transferido a mayo requerirá que se dupliquen los valores que estadísticamente recibe el mes para cubrir las necesidades de los perfiles pre-siembra”, dijo el consultor de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alfredo Elorriaga.

Además, explicó: hoy, en este momento, no hay argumentos para decir que mayo pueda dejar lluvias por encima de la media. Tampoco para pensar en menos milímetros. Lamentablemente, en 40 de los últimos 60 años, las precipitaciones de mayo fueron iguales o inferiores a la media y, dependiendo de la región, en pocas ocasiones se duplicaron esos guarismos”.

¿Se siembra?

Según las encuestas existe una baja en la intención de siembra, con un rango que va de 15 a 60%. Se destacan la enorme necesidad que hay por hacer trigo y la falta de agua en los perfiles. Un técnico de Cañada de Gómez hizo hincapié en que la situación es crítica, hay una necesidad económica de sembrar el cultivo, pero no hay margen de error. Es evidente que no se puede sembrar si no existe la humedad necesaria.

“El suelo está seco. En los primeros centímetros del primer metro hay algo de humedad, pero en profundidad, hasta el segundo metro no hay nada. Si no hay lluvias realmente importantes, la intención de siembra triguera será un 60 a 80% menor al año pasado”, explican en Bouquet.

Por eso, recalcan que es importante contar con 150 a 200 milímetros en el perfil antes de sembrar. Por lo cual, el panorama es complejo para el trigo 2023/2024, porque además hay que sumarle la dificultad para financiar el capital de trabajo necesario.