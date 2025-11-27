Las producciones imperdibles de Netflix Argentina para cerrar noviembre 2025

En la recta final de noviembre, Netflix Argentina sumó nuevos títulos y regresos que rápidamente captaron la atención del público. Producciones originales, cine internacional y series que llegan a su punto más alto forman parte de las propuestas ideales para disfrutar este fin de semana.

A continuación, presentamos las cinco películas y cinco series más destacadas entre los estrenos y tendencias de fines de noviembre 2025.

Las 5 películas destacadas de fines de noviembre

1. “La Red del Engaño”

Un thriller tecnológico donde un programador descubre una conspiración global ligada al desarrollo de una inteligencia artificial defectuosa. Ritmo intenso y final sorprendente.

2. “Sin Retorno”

Una película de acción francesa que narra la historia de un exmilitar que debe volver al terreno del conflicto para rescatar a su familia. Una de las más vistas del mes.

3. “Invierno sin Voz”

Drama romántico que sigue a dos desconocidos que se encuentran en una estación de tren durante una tormenta de nieve. Emotiva, profunda y recomendada por la crítica.

4. “Operación Hemisferio”

Cine latinoamericano con una propuesta diferente: un grupo de periodistas investiga un entramado de corrupción internacional que pone en riesgo sus vidas.

5. “El Tesoro del Valle Oscuro”

Aventura familiar que se volvió un éxito entre los más chicos. Un grupo de amigos se embarca en una búsqueda llena de pistas, acertijos y humor.

Las 5 series destacadas para maratonear

1. “Códigos Paralelos” – Temporada Estreno

La nueva serie de ciencia ficción del mes. Narra la vida de personas que descubren que sus decisiones generan “realidades espejo”. Gran producción y excelentes críticas.

2. “El Último Testimonio” – Temporada 3

El drama policial regresa con capítulos centrados en un caso que involucra a un fiscal desaparecido. Suspenso de principio a fin.

3. “Corazones en Pausa”

Una comedia romántica que se volvió furor por su tono fresco y personajes entrañables. Ideal para ver de corrido.

4. “Código Natural”

Docu-serie que explora fenómenos extremos de la naturaleza y sus impactos en distintas regiones del mundo. Visualmente impactante.

5. “Poderes Ocultos” – Miniserie

Nuevo lanzamiento de misterio y fantasía donde un grupo de adolescentes descubre habilidades especiales y secretos ancestrales en su pueblo. Entre lo más visto de la semana.

Con una variedad de géneros y producciones para todos los gustos, Netflix cierra noviembre con una grilla cargada de propuestas ideales para disfrutar en casa. ¿Listo para elegir tu próxima maratón?