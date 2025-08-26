Laura Vallejos presenta un seminario único en María Juana para profesionales de la belleza

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Laura Vallejos Estilista Unisex, quien adelantó detalles del importante seminario de capacitación en estilismo e imagen que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre en María Juana.

El evento promete ser una experiencia transformadora para quienes trabajan en la industria de la belleza, con la presencia de tres profesionales de primer nivel: Juan Alaniz, peluquero internacional que compartirá técnicas avanzadas de corte femenino y masculino; Diego Barbaz, especialista peruano en barbería de precisión; y Luis Mejías, referente en prótesis capilar, que brindará una charla sobre el futuro de los servicios en salones con implantes de cuero cabelludo.

Además, los asistentes recibirán un certificado avalado, y la organización incluye almuerzo y merienda para que el día sea plenamente dedicado al aprendizaje y la actualización profesional. Los cupos son limitados para este seminario express, que marcará un antes y un después en la formación de estilistas y barberos de la región.