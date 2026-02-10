Laura Vallejos presentó los nuevos cursos y capacitaciones 2026 del Centro Crisálida

En la mañana de la radio, Laura Vallejos pasó por los micrófonos para presentar la propuesta de cursos y capacitaciones 2026 del Centro Crisálida, un espacio que desde hace años viene apostando a la formación personal, profesional y al crecimiento integral de quienes participan de sus actividades.

Durante la entrevista, Vallejos brindó detalles sobre las distintas opciones de capacitación que se pondrán en marcha el próximo año, pensadas para acompañar nuevos procesos de aprendizaje, desarrollo de habilidades y herramientas aplicables tanto a la vida cotidiana como al ámbito laboral. Además, destacó la importancia de seguir formándose y capacitándose, adaptándose a los nuevos tiempos y demandas.

La charla completa, con toda la información sobre los cursos, modalidades y objetivos del Centro Crisálida, puede escucharse en el siguiente enlace de YouTube, donde Laura profundiza cada una de las propuestas y responde consultas de los oyentes:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=DNBLuNAO-i4

Una invitación abierta a conocer, informarse y proyectar el 2026 apostando a la formación y al crecimiento personal.

