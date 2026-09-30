Lauro Lovera, nuevamente convocado a la Selección Sub 14 de la Liga Rafaelina

Lauro Lovera, jugador de las divisiones inferiores del Club Atlético María Juana, recibió nuevamente una convocatoria para participar de una práctica de la Selección Sub 14 de la Liga Rafaelina de Fútbol.

El entrenamiento se llevará a cabo el próximo 5 de octubre, desde las 19 horas, en el predio del Club Peñarol de Rafaela, donde el joven futbolista tendrá una nueva oportunidad de compartir la jornada con jugadores seleccionados de distintos clubes de la Liga.

La convocatoria representa un reconocimiento al trabajo y al rendimiento que Lauro viene mostrando en las categorías formativas del Atlético María Juana, y le permitirá continuar sumando experiencia dentro de este proceso selectivo.

Una nueva oportunidad para que el jugador de nuestra localidad pueda mostrar sus condiciones y representar al Club Atlético María Juana y a María Juana dentro del fútbol de la región.