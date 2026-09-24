Lautaro Pagnone fue seleccionado para la instancia provincial de las Olimpiadas de Filosofía

El pasado jueves 18 de septiembre se desarrolló la instancia interescolar de las Olimpiadas de Filosofía, organizadas por la Universidad Nacional de Tucumán, en el colegio Nuestra Señora de la Misericordia de la ciudad de Rafaela.

La jornada reunió a estudiantes de distintas localidades de la provincia, entre ellas Rafaela, Pilar, María Juana, Armstrong y Arequito. En esta edición, el eje propuesto es “El sentido de la vida”, una temática que cada participante puede abordar desde diferentes perspectivas y experiencias.

En representación de la institución, se destacó la participación de Lautaro Pagnone, alumno de quinto año, cuyo ensayo “La batalla por el sentido” fue seleccionado en primer lugar para avanzar a la instancia provincial de la competencia.

En su trabajo, Lautaro tomó conceptos propios de la Filosofía y los relacionó con experiencias personales, inquietudes y preguntas surgidas de la vida cotidiana, construyendo una reflexión en torno al sentido que cada persona puede encontrar en su propia existencia.

El logro también fue acompañado por las profesoras Georgina Alesandrelli y Magdalena Druetto, quienes guiaron y acompañaron al estudiante durante el proceso de preparación.

La comunidad educativa felicitó a Lautaro por el reconocimiento y a las docentes por su acompañamiento en esta experiencia vinculada al pensamiento, la reflexión y la filosofía.