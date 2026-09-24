Se viene el clásico de inferiores entre Atlético María Juana y Talleres

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Este sábado 26 de septiembre se vivirá una nueva edición del clásico de María Juana, esta vez por la 10.ª fecha del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Atlético María Juana recibirá a Talleres en el Estadio Néstor Suppo, en una jornada que reunirá a las categorías formativas de ambos clubes.

La actividad comenzará a las 15:15 horas con la PreNovena, mientras que desde las 16:00 será el turno de 9.ª, 8.ª, 7.ª y 6.ª división.

Será una jornada especial para las familias y los chicos que forman parte de las inferiores de ambas instituciones, con el clásico como protagonista y la posibilidad de acompañar a los jóvenes jugadores en una nueva fecha del campeonato.

Además, habrá servicio de buffet durante toda la jornada.

Atlético María Juana y Talleres se enfrentan este sábado desde las 15:15 en el Estadio Néstor Suppo.

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