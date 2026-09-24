Mujeres del Ballet Raíces de Mi Tierra compartieron su pasión por la danza y anticiparon los 30 años del grupo

En la mañana de la radio recibimos la visita de integrantes del Ballet Raíces de Mi Tierra, quienes compartieron sus experiencias dentro de la agrupación y hablaron sobre lo que significa para ellas formar parte de este espacio artístico.

Durante la charla, contaron cómo fue incorporarse al ballet y cómo, con el paso de los años, fueron descubriendo y disfrutando cada vez más de la danza. También destacaron las emociones que les genera el arte y el vínculo que se construye entre quienes comparten los ensayos y las distintas presentaciones.

Más allá del baile, las integrantes resaltaron el valor de compartir, encontrarse y disfrutar en grupo, tanto durante las prácticas como en cada puesta en escena frente al público.

La visita también sirvió para hablar de una fecha muy especial: los 30 años del Ballet Raíces de Mi Tierra, una trayectoria que será celebrada con un gran espectáculo el próximo sábado en la Sociedad Italiana.

La celebración contará con la participación de importantes artistas invitados, entre ellos Dúo Coplanacu, Cristian Capurelli y Guille Benítez, quienes serán parte de una noche especial para celebrar tres décadas de danza, música y cultura.

Para las integrantes del ballet, llegar a los 30 años representa mucho más que una fecha: es la posibilidad de celebrar una historia construida a través del arte, los encuentros, los escenarios y las personas que fueron formando parte de Raíces de Mi Tierra a lo largo del tiempo.