Atlético María Juana venció a Brown y mantiene su invicto en el Clausura de ACBOS

Atlético María Juana derrotó 69 a 56 a Brown de San Vicente, en el encuentro pendiente de la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera División de la ACBOS. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Matías Fontanesi continúa invicto y llega al cierre de la fase regular con una campaña perfecta.

El partido fue intenso y exigente para el auriazul, que debió afrontar el compromiso con algunas bajas y redoblando esfuerzos para sostener la diferencia ante un Brown que presentó batalla durante buena parte del encuentro.

Bautista Brandolín, con 21 puntos, fue el máximo anotador de Atlético María Juana. También se destacaron Segundo Astulfi, con 19 unidades, y Gastón Cornalis, que aportó 14.

Con esta victoria, el equipo de María Juana suma ocho triunfos en ocho presentaciones y mantiene el invicto en el Clausura.

Ahora llegará el cierre de la fase regular con un partido especial: Atlético María Juana visitará a Atlético Sastre el próximo martes desde las 21:30, en un encuentro que pondrá frente a frente a los dos equipos que llegan invictos a la última fecha.

Será, además, un nuevo capítulo del duelo entre ambos clubes, luego de la reciente final del Torneo Apertura de ACBOS, en la que María Juana se consagró campeón tras imponerse en la serie.