Cena y degustación de vinos en Parrilla Los Nonos

En la mañana de la radio charlamos con Germán Barceló, quien invitó a la comunidad a participar de una noche de degustación y cena organizada por Parrilla Los Nonos junto a Almacén de Vinos MJ, de Juan Carlos Lovera.

El encuentro será el viernes 25 y contará con una propuesta gastronómica acompañada por una selección de vinos de Bodega Selada Wines.

El menú incluirá empanadas, carne a la bandeja y flan casero, además de distintos momentos de degustación para conocer y disfrutar los vinos seleccionados.

Durante la noche también habrá sorteos entre los participantes.

El valor de la tarjeta es de $30.000 para socios del Club del Vino y $35.000 para quienes no son socios.

Una propuesta pensada para compartir una cena, conocer diferentes vinos y disfrutar de una noche especial en Parrilla Los Nonos.