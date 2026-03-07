Le devolvieron los dólares perdidos: Horacio Marshall Pérez contó en la radio el gesto solidario que vivió en Córdoba

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de Radio María Juana conversamos con Horacio Marshall Pérez, quien relató una historia que refleja el valor de la honestidad. El hombre contó cómo logró recuperar un importante monto de dinero que había extraviado en la localidad de Alicia, Córdoba, gracias al gesto solidario de un trabajador municipal que encontró los dólares y decidió devolverlos.

El hecho tuvo como protagonista a Sergio Moreyra, empleado municipal que realiza tareas de limpieza en el pueblo. Mientras cumplía con su rutina diaria recorriendo las calles, encontró un sobre tirado en el suelo. Al revisarlo descubrió que contenía mil dólares, una suma significativa, pero lejos de quedarse con el dinero decidió iniciar la búsqueda de su propietario.

Según se conoció, el dueño del dinero, Marshall, había manifestado su preocupación por la pérdida a través de redes sociales. Gracias a la rápida y honesta actitud de Moreyra, el dinero pudo regresar a manos de su dueño de manera inmediata y sin faltar un solo billete, generando alivio y agradecimiento.

Durante la entrevista en la radio, Horacio Marshall Pérez destacó el enorme gesto del trabajador municipal y remarcó la importancia de la honestidad y la solidaridad, valores que quedaron reflejados en esta historia que se volvió viral y que tuvo lugar en la pequeña comunidad cordobesa de apenas tres mil habitantes.

Te puede interesar

  • LA RADIO EN LA FELIZ!

    Durante toda la semana Mónica Barceló estará en Mar del Plata realizando entrevistas a diferentes personalidades del mundo del espectáculo y contándonos detalles de como…

  • LA LOCURA EN EL CINE

    Durante algo más de un siglo el cine ha aportado bastante material al conocimiento y al desconocimiento del loco y de la locura. El cine…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Florencia Pietnechuk fue una de las locutoras que comenzó a hablar al aire en nuestro medio. Aquí cuenta su historia junto a Mónica Barceló en…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    María Teresa Romano fue la primera locutora de la radio y tuvimos el placer de volver a escucharla contando su incursión en nuestro medio. Escuchá…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Andrea Flores también forma parte de los 40 años de la radio. Hizo locución, operación en estudios y planillas en las transmisiones deportivas. Y es…