Le devolvieron los dólares perdidos: Horacio Marshall Pérez contó en la radio el gesto solidario que vivió en Córdoba

En la mañana de Radio María Juana conversamos con Horacio Marshall Pérez, quien relató una historia que refleja el valor de la honestidad. El hombre contó cómo logró recuperar un importante monto de dinero que había extraviado en la localidad de Alicia, Córdoba, gracias al gesto solidario de un trabajador municipal que encontró los dólares y decidió devolverlos.

El hecho tuvo como protagonista a Sergio Moreyra, empleado municipal que realiza tareas de limpieza en el pueblo. Mientras cumplía con su rutina diaria recorriendo las calles, encontró un sobre tirado en el suelo. Al revisarlo descubrió que contenía mil dólares, una suma significativa, pero lejos de quedarse con el dinero decidió iniciar la búsqueda de su propietario.

Según se conoció, el dueño del dinero, Marshall, había manifestado su preocupación por la pérdida a través de redes sociales. Gracias a la rápida y honesta actitud de Moreyra, el dinero pudo regresar a manos de su dueño de manera inmediata y sin faltar un solo billete, generando alivio y agradecimiento.

Durante la entrevista en la radio, Horacio Marshall Pérez destacó el enorme gesto del trabajador municipal y remarcó la importancia de la honestidad y la solidaridad, valores que quedaron reflejados en esta historia que se volvió viral y que tuvo lugar en la pequeña comunidad cordobesa de apenas tres mil habitantes.