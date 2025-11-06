Leandro Aragno firmó un nuevo contrato con la AFA y continuará como árbitro profesional

El árbitro rafaelino Leandro Aragno, perteneciente a la Liga Rafaelina de Fútbol, firmó un nuevo contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), consolidando así su continuidad dentro del plantel profesional de árbitros del país.

La firma se realizó este martes 4 de noviembre en la sede de la AFA, con la presencia de Javier Treuque, Sergio Pezzotta, Jorge Baliño, Juan Pablo Pompei y Mario Echevarría, integrantes del Consejo Federal de Fútbol, quienes acompañaron el acto.

El nuevo vínculo tendrá vigencia desde el 1 de noviembre de 2025 hasta marzo de 2026, marcando un nuevo paso en la destacada trayectoria del árbitro de la región.

Desde la Liga Rafaelina de Fútbol celebraron este logro, destacando la importancia de que las ligas del interior continúen proyectando talentos hacia el ámbito nacional.

Sin dudas, se trata de un orgullo para el arbitraje local, que sigue demostrando su nivel y profesionalismo en el fútbol argentino.