Leandro Aragno firmó un nuevo contrato con la AFA y continuará como árbitro profesional

Deportes

El árbitro rafaelino Leandro Aragno, perteneciente a la Liga Rafaelina de Fútbol, firmó un nuevo contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), consolidando así su continuidad dentro del plantel profesional de árbitros del país.

La firma se realizó este martes 4 de noviembre en la sede de la AFA, con la presencia de Javier Treuque, Sergio Pezzotta, Jorge Baliño, Juan Pablo Pompei y Mario Echevarría, integrantes del Consejo Federal de Fútbol, quienes acompañaron el acto.

El nuevo vínculo tendrá vigencia desde el 1 de noviembre de 2025 hasta marzo de 2026, marcando un nuevo paso en la destacada trayectoria del árbitro de la región.

Desde la Liga Rafaelina de Fútbol celebraron este logro, destacando la importancia de que las ligas del interior continúen proyectando talentos hacia el ámbito nacional.

Sin dudas, se trata de un orgullo para el arbitraje local, que sigue demostrando su nivel y profesionalismo en el fútbol argentino.

Te puede interesar

  • TOCANDO CON LA MONA

    Manu Suárez , fanático del cuarteto, estuvo tocando con Carlitos "la Mona" Jimenez y compartió lo vivido en la mañana de Comunicándonos.Escuchalo contando todos los…

  • UN NUEVO DESAFÍO

    Oscar "Bruja" Giaccone asumió la responsabilidad de un nuevo desafío al frente de Defensores de Frontera.Escuchalo con Natalia Poratti y Victor Rinero en Show Deportivo.

  • APRENDIENDO CON LA NATURALEZA

    Mónica Ferrero Directora del Jardín N° 34 "María Montessori" contó sobre diferentes actividades lúdicas realizadas en esa institución entre ellas algunas relacionadas con el otoño.En…

  • NUEVO SACERDOTE

    La localidad de Maria Juana tiene nuevo sacerdote. Se trata de Luis Riberi quien llegó el pasado fin de semana. Escuchá la nota que le…

  • UN LIBRO CON HISTORIAS

    Desde Ramallo, provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Soberano, escritor, cuya familia es oriunda de María Juana , entre ellos su tío Valerio Botta, habló…