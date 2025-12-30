Leo Lobos presenta AdVitam, una plataforma tecnológica solidaria al servicio de la vida

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Leo Lobos, programador y desarrollador que se encuentra trabajando en la creación de aplicaciones y plataformas tecnológicas, y que recientemente dio a conocer su proyecto más significativo: AdVitam, una iniciativa definida como tecnología al servicio de la vida.

AdVitam es un proyecto tecnológico de carácter social, solidario y comunitario, concebido con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y poner la tecnología al servicio de la sociedad. Leo explicó que la idea surgió a partir de su experiencia colaborando en sistemas similares en otros países, pero que en esta oportunidad decidió desarrollarlo completamente desde cero, sin fines comerciales y por una convicción personal: “cuando se puede ayudar, hay que hacerlo”.

El desarrollo de AdVitam fue realizado íntegramente de manera individual, sin equipos de trabajo, sin empresas detrás y sin financiamiento externo. Esto implicó que Leo asumiera todos los roles del proceso: análisis y planificación, diseño de arquitectura, programación backend y frontend, geolocalización y mapas, diseño de interfaz, pruebas, correcciones, documentación y mantenimiento. Todo el proyecto fue llevado adelante por una sola persona.

El trabajo demandó más de 1.700 horas reales de desarrollo, equivalentes a más de un año de trabajo continuo, combinando vida personal, estudio y trabajo. AdVitam cuenta actualmente con más de 25.000 líneas de código, lo que implica una enorme responsabilidad, ya que se trata de un sistema vinculado a la salud y situaciones críticas, donde cada decisión técnica impacta directamente en su funcionamiento y confiabilidad.

La plataforma incluye geolocalización en tiempo real, mapas con marcadores diferenciados, gestión y validación de datos, una base de datos con API propia, interfaz clara y rápida, además de pruebas constantes en distintos escenarios, todo pensado para que el sistema funcione cuando realmente se lo necesita.

En lo económico, Leo fue claro al señalar que no recibe ninguna remuneración por este trabajo. Si bien expresó su deseo de que en algún momento exista colaboración, apoyo o reconocimiento económico, afirmó que eso no condiciona la continuidad del proyecto. “Ayudar a la sociedad también es trabajar”, remarcó, destacando que invertir tiempo, conocimiento y esfuerzo sin percibir ingresos no le quita valor al trabajo realizado.

AdVitam no es solo una aplicación. Es el resultado de compromiso, convicción, más de 1.700 horas de trabajo, miles de líneas de programación y el acompañamiento de una familia, con una decisión firme: usar la tecnología para cuidar la vida y ayudar a los demás, priorizando el bienestar social por sobre cualquier beneficio personal.