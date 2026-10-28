Liga Rafaelina: días y horarios para una nueva fecha del Clausura y las finales por el ascenso

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación de los partidos correspondientes al Torneo Clausura de Primera A y a las finales por el ascenso de Primera B, que se disputarán entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Primera A: Atlético María Juana visita a Libertad de Sunchales

La actividad comenzará el viernes con cinco encuentros correspondientes a distintas categorías y zonas de la competencia. El domingo se completará la 15ª fecha del Torneo Clausura de Primera A, con Atlético María Juana visitando a Libertad de Sunchales.

Viernes 30 de octubre

Ben Hur vs. Ferrocarril del Estado: Reserva, 20:00; Primera, 21:30.

Reserva, 20:00; Primera, 21:30. Peñarol vs. Argentino Quilmes: Reserva, 20:00; Primera, 21:30.

Reserva, 20:00; Primera, 21:30. Sportivo Roca vs. Deportivo Aldao: Reserva, 20:00; Primera, 21:30.

Reserva, 20:00; Primera, 21:30. Deportivo Tacural vs. Argentino de Vila: Reserva, 20:00; Primera, 21:30.

Reserva, 20:00; Primera, 21:30. Brown de San Vicente vs. Sportivo Norte: Reserva, 20:30; Primera, 22:00.

Domingo 1 de noviembre – Primera A

Sportivo Libertad de Estación Clucellas vs. Deportivo Josefina: Reserva, 14:30; Primera, 16:00.

Reserva, 14:30; Primera, 16:00. Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio: Reserva, 18:30; Primera, 20:00.

Reserva, 18:30; Primera, 20:00. Independiente de Ataliva vs. Unión de Sunchales: Reserva, 19:00; Primera, 20:30.

Reserva, 19:00; Primera, 20:30. Libertad de Sunchales vs. Atlético María Juana: Reserva, 19:30; Primera, 21:00.

Primera B: finales por el ascenso

El domingo también se jugarán encuentros decisivos para definir los ascensos en las zonas Norte y Sur de Primera B.

Zona Norte – Partido de ida

Cancha de Moreno de Lehmann

Reserva, 14:30: Argentino de Humberto vs. Independiente de San Cristóbal.

Primera, 16:00: Moreno de Lehmann vs. Independiente de San Cristóbal.

Zona Sur – Partido de revancha

Cancha de Florida de Clucellas

Reserva, 14:30: Florida de Clucellas vs. La Trucha.

Primera, 16:00: Florida de Clucellas vs. Zenón Pereyra Fútbol Club.

Cancha de La Hidráulica

Reserva, 10:15: San Martín vs. Sportivo Santa Clara.

Primera, 11:45: La Hidráulica vs. Sportivo Santa Clara.

De esta manera, el fin de semana tendrá una agenda cargada de fútbol regional, con la continuidad del Clausura de Primera A y partidos determinantes en la definición de los ascensos de Primera B.