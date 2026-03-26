Liga Rafaelina: quedó definido el cronograma de partidos para el fin de semana

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó el programa de partidos correspondientes a las divisiones superiores, que se disputarán entre jueves y lunes en distintos puntos de la región.

La actividad comenzará el jueves 26 de marzo con el duelo entreAtlético de Rafaela yDeportivo Josefina, desde las 20 horas en Reserva y 21:30 en Primera.

El viernes 27 tendrá una nutrida agenda con varios encuentros: Ben Hur recibirá a Unión de Sunchales (18:30 Reserva y 20 Primera), mientras que Peñarol será local ante 9 de Julio (20 y 21:30). Además, Brown de San Vicente enfrentará a Deportivo Tacural, Sportivo Roca jugará ante Sportivo Libertad de Estación Clucellas, Moreno de Lehmann se medirá con Deportivo Bella Italia y Argentino de Humberto hará lo propio frente a Juventud Unida, todos en horario nocturno.

También el viernes, Club Atlético Talleres de María Juana será local ante La Hidráulica desde las 20:30 en Reserva y 22 horas en Primera, mientras que San Martín de Angélica enfrentará a Florida de Clucellas.

La jornada continuará el domingo 29 con varios partidos en horario matutino y vespertino: Libertad de Sunchales se medirá con Sportivo Norte, Tiro Federal de Moisés Ville jugará ante Belgrano de San Antonio, Deportivo Ramona enfrentará a Independiente de San Cristóbal, La Trucha FC recibirá a Bochófilo Bochazo y Defensores de Frontera será local frente a Sportivo Santa Clara.

El cierre de la fecha será el lunes 30 de marzo con tres encuentros: Argentino Quilmes ante Ferrocarril del Estado, Deportivo Aldao frente a Club Atlético María Juana, e Independiente de Ataliva contra Argentino de Vila, todos en horario nocturno.

De esta manera, el fútbol regional vuelve a poner en marcha una nueva jornada con una intensa programación que promete grandes encuentros en cada una de las canchas.