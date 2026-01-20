Lisandro Mársico habló en Comunicándonos sobre la reforma laboral y la reducción de su dieta como concejal

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con Lisandro Mársico, concejal de la ciudad de Rafaela por el Partido Demócrata Progresista, quien se refirió al debate en torno a la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y explicó los alcances de la decisión que tomó de reducir voluntariamente su sueldo como integrante del Concejo Municipal.

Mársico presentó formalmente un pedido para disminuir su dieta en un 73%, medida que comenzará a aplicarse a partir del mes de enero y se mantendrá hasta el final de su mandato, previsto para el 10 de diciembre de 2027. La iniciativa fue planteada como un gesto personal en el contexto económico actual y como una señal de coherencia con la realidad que atraviesan los vecinos.

“Entendí que tenía que ser un hecho que esté acorde con la situación que están viviendo los vecinos hoy. Es una decisión personal y coherente que charlé con la gente de mi partido”, expresó el edil en declaraciones radiales. Mársico integra el PDP, espacio político que en las últimas elecciones formó parte de la alianza oficialista provincial Unidos por Santa Fe.

Durante la entrevista, el concejal también analizó el impacto de la reforma laboral propuesta a nivel nacional, remarcando la necesidad de debatir estos cambios con responsabilidad y teniendo en cuenta tanto la realidad del empleo como la protección de los derechos de los trabajadores.

La decisión de Mársico generó repercusión en el ámbito político local y provincial, al tratarse de una medida poco habitual que busca dar una señal concreta en tiempos de ajuste y discusión sobre el rol del Estado y la política.