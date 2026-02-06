Llega a María Juana un show en vivo imperdible: los Brainrots Italianos se presentan en la Sociedad Italiana

María Juana se prepara para vivir un espectáculo único y lleno de color. Este sábado 7 de febrero, por única vez en la ciudad, llega el Show en Vivo de los Brainrots Italianos, una propuesta que promete diversión, música y entretenimiento para toda la familia.

El espectáculo se realizará en la Sociedad Italiana de María Juana, ubicada en Bartolomé Mitre 439, y contará con dos funciones, a las 19 y a las 21 horas, para que nadie se quede sin disfrutar de esta novedosa experiencia.

Por primera vez en Argentina, personajes como Labubu, Capibara y otros carismáticos protagonistas subirán al escenario con un show pensado especialmente para el público infantil y familiar, combinando humor, interacción, música y una puesta en escena llamativa y dinámica.

Desde la organización destacaron que se trata de un evento especial, que ya ha generado gran expectativa en distintas localidades, y que llega a María Juana como una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo diferente, moderno y muy esperado por los más chicos.

La invitación está hecha: este sábado 7 de febrero, la Sociedad Italiana será el punto de encuentro para vivir una noche llena de risas, alegría y entretenimiento con el Show en Vivo de los Brainrots Italianos.