Llega el Festival Vuela: una experiencia musical única que hará despegar a San Jorge

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Tomás de la Mata, productor del Festival Vuela, que aterrizará el viernes 15 de noviembre en el Aeroclub San Jorge, con una propuesta musical de primer nivel y una grilla repleta de artistas consagrados.

El imponente escenario recibirá a La K’onga, Guasones, Cruzando el Charco, Los Tipitos, Bersuit Vergarabat, Vale Acevedo y Calter, en una jornada que promete hacer vibrar a toda la región. Además, el cierre será a pura fiesta con la “Fiesta Vuela” y un DJ Set de Agus Maders, garantizando una experiencia inolvidable para los amantes de la música en vivo.

El evento cuenta con la invitación de Quilmes y el auspicio de Marfrig y BRF, junto al acompañamiento de empresas e instituciones locales. Las entradas ya están disponibles a través de StarTicket, con la posibilidad de adquirirlas en 3 cuotas sin interés con CrediClub y Banco Santa Fe.

Desde la organización, destacaron que el Festival Vuela busca no solo reunir a grandes bandas nacionales, sino también posicionarse como un espacio de encuentro cultural, diversión y disfrute colectivo, haciendo de San Jorge el epicentro musical del 2025.

🎟️ ¡Todo listo para vivir un festival que promete hacer historia en la región!