Llega “Explosión Urbana” a María Juana: música, freestyle y cultura joven en la Sociedad Italiana

Este sábado 11, la Sociedad Italiana de María Juana será escenario de una propuesta diferente con la llegada del primer encuentro “Explosión Urbana”, un evento que promete reunir a jóvenes y amantes de la cultura urbana en una jornada cargada de música, talento y expresión artística.

La actividad comenzará desde las 16 horas con batallas de freestyle estilo callejero, organizadas junto al grupo Triple M Rap, donde los participantes podrán competir por importantes premios. Además, el evento contará con una feria de emprendedores regionales, sumando un espacio para la difusión de proyectos locales.

Al caer la noche, la propuesta continuará con una velada musical que tendrá como protagonistas a artistas de la localidad, quienes brindarán sus shows en vivo. También habrá micrófono abierto para quienes deseen sumarse y compartir su talento en una verdadera zapada urbana.

Con entrada libre y gratuita, y servicio de buffet, “Explosión Urbana” se presenta como una oportunidad para disfrutar, apoyar a los artistas locales y fortalecer los espacios culturales en la comunidad.