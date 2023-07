Llega Messi al Inter y el club se refuerza con grandes figuras

El club norteamericano continúa preparándose para la llegada de Lionel Messi y trata de potenciar el plantel a través del mercado de pases. Uno de los jugadores que tienen en carpeta es nada menos que Eden Hazard, quien abandonó Real Madrid hace poco y podría compartir plantel con el rosarino.

Posteriormente de anunciar la contratación de Sergio Busquets y seguir en gestiones para lograr la llegada de Jordi Alba, Inter Miami quiere fichar también al belga que dejó el Merengue un año antes de la finalización de su contrato. Si bien es cierto que Hazard no tiene una gran actualidad desde hace mucho tiempo, su pase también rompería el mercado. El ex jugador del Chelsea no ve con malos ojos jugar junto a Messi en Estados Unidos.

Con respecto a la presentación de Lionel Messi, se sabe que arribará en los próximos días a Miami y la intención de Inter Miami sería presentar a Lionel Messi el próximo domingo 16 de julio. Ese día, el Inter Miami tendrá día libre, ya que el sábado jugará como visitante frente a St. Louis City.