¡Oro panamericano para Luz Casadevall!

Deportes

La pesista sanjorgense Luz Casadevall se consagró campeona en un torneo panamericano disputado en Panamá, logrando una destacada actuación en la categoría hasta 58 kilogramos y dejando en lo más alto a la Argentina.

Con una performance sobresaliente, Casadevall alcanzó 93 kg en arranque y 121 kg en envión, logrando un total olímpico de 214 kg, números que le permitieron quedarse con la medalla de oro. Su presentación fue calificada como de “excelencia” por su entrenador, Román Gorosito, quien resaltó que este logro es el resultado de años de esfuerzo, constancia y objetivos claros.

Desde su ciudad, el reconocimiento no tardó en llegar, destacando no solo el desempeño de la atleta, sino también el trabajo de su entrenador y de la Escuela Municipal de Pesas, que continúa formando deportistas de alto nivel y llevando la bandera argentina a lo más alto del continente.

Te puede interesar

  • BUENAS NOTICIAS

    María Juana tiene su Centro de día CATEGORIZADO para la atención integral de personas con discapacidad mayores de 14 años de edad, oficializado por el…

  • PARA CONCIENTIZAR

    Como cada año por el "Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas" familias de María Juana y zona se movilizan para concientizar acerca de esta enfermedad.…

  • PARA MOTIVAR

    {soundcloud}https://soundcloud.com/radiomariajuana/2013-07-17-patas-arriba-mauro{/soundcloud} Mauro Crivello vivió toda su infancia en María Juana. A los 18 años viajo a Córdoba para comenzar sus estudios universitarios y luego se…

  • CAMPEÓN PANAMERICANO

    Diego Cornalis se consagró Campeón Panamericano en el Campeonato de Basquet en Categorìa Más 45 en Punta Cana, República Dominicana. El pasado miércoles dialogó con…

  • Luz Casadevall hizo historia: triple medalla de bronce en el Panamericano de Pesas

    La deportista sanjorgense Luz Casadevall volvió a escribir una página dorada en la historia del deporte argentino al obtener tres medallas de bronce en el…