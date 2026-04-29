¡Oro panamericano para Luz Casadevall!

La pesista sanjorgense Luz Casadevall se consagró campeona en un torneo panamericano disputado en Panamá, logrando una destacada actuación en la categoría hasta 58 kilogramos y dejando en lo más alto a la Argentina.

Con una performance sobresaliente, Casadevall alcanzó 93 kg en arranque y 121 kg en envión, logrando un total olímpico de 214 kg, números que le permitieron quedarse con la medalla de oro. Su presentación fue calificada como de “excelencia” por su entrenador, Román Gorosito, quien resaltó que este logro es el resultado de años de esfuerzo, constancia y objetivos claros.

Desde su ciudad, el reconocimiento no tardó en llegar, destacando no solo el desempeño de la atleta, sino también el trabajo de su entrenador y de la Escuela Municipal de Pesas, que continúa formando deportistas de alto nivel y llevando la bandera argentina a lo más alto del continente.