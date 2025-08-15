LNB: Agustín Pautasso arrancó la pretemporada con su Independiente de Oliva

A poco más de 30 días del salto inicial de la Liga Nacional 2025/26, Independiente de Oliva volvió al trabajo con la presencia de su capitán, Agustín Pautasso.

El equipo de Martín González puso primera en la pretemporada con la mira puesta en el 24 de septiembre, fecha del debut oficial, en la que el torneo abrirá con Boca (campeón) ante Racing de Chivilcoy (ganador de la Liga Argentina). Será la cuarta temporada consecutiva de la “I” en la élite.

El club cordobés sostuvo el esqueleto competitivo: sostuvo a Patricio Tabarez (alero, impacto inmediato desde enero), Rolando Vallejos (ala-pivote), Enzo Filippetti (pivote), Nicolás Marcucci (escolta), Agustín Pautasso (alero, capitán) y Felipe Barrionuevo (base, ficha U21). Y a los juveniles, Esteban Cáffaro, Jorge Díaz Giménez (viene del Mundial U19 con Argentina) y Jorge García Guerrero. Además, la dirigencia sumó a: Francisco Conrradi (base, llega de OTC), Fortunato Rolfi (escolta, ex Quimsa), Agustín Cáffaro (pivote, 2,05 m, 30 años, paso reciente por el ascenso de Italia y subcampeón del mundo 2019) y Valentín Duvanced (ala-pivote, 1,99 m, 24 años, última temporada en Pico FC). Duvanced será el único ausente en el primer día de la pretemporada.

Luego, de una 2024/25 con sabor amargo (17°, récord 14-24), la “I” buscará, claramente, ser protagonista. La continuidad de su columna y la llegada de centímetros, tiro y conducción ofrecen un mix equilibrado para mejorar la campaña y pelear por un lugar de privilegio.