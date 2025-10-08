Lo que no podés perderte en streaming este octubre

Este mes de octubre se viene cargado de estrenos y clásicos imperdibles en Netflix, Amazon Prime Video y Disney+. Desde thrillers potentes hasta comedias para disfrutar en casa, te compartimos 10 películas recomendadas para ver todo Octubre:
Netflix
- The Hurt Locker (disponible desde el 1 de octubre)
Un intenso drama bélico dirigido por Kathryn Bigelow, centrado en un escuadrón encargado de desactivar bombas durante la Guerra de Irak. Altamente valorada por la crítica. cinemablind.com+1
- Steve (estreno 3 de octubre)
Drama basado en la novela Shy, con Cillian Murphy. Explora la vida de un personaje complejo en medio de sus propios conflictos internos. What’s on Netflix+1
- A House of Dynamite (24 de octubre)
Thriller político de gran tensión. Se espera que sea uno de los títulos destacados del mes por su producción y elenco. Time Out Worldwide+1
- Ballad of a Small Player (29 de octubre)
Alta expectativa por este estreno con impacto visual y una historia que mezcla apuestas, deudas y personajes peculiares. What’s on Netflix
Amazon Prime Video
- John Candy: I Like Me (10 de octubre)
Documental homenaje al actor John Candy, repasando su carrera y legado. Una buena opción para los que disfrutan del cine biográfico y entrañable. Wikipedia
- Hedda (29 de octubre)
Adaptación contemporánea muy esperada de Hedda Gabler. Un drama intenso, dirigido por Nia DaCosta, que promete ser fuerte en actuaciones y contenido. Wikipedia
Disney+
- Lilo & Stitch (2025)
Perfecta opción para ver en familia. El nuevo remake ofrece entretenimiento, nostalgia y aventuras. Wikipedia+1
- Elio
Film animado muy popular entre los más jóvenes; aparece en los rankings top de Disney+ por estos días. Ideal para quienes disfrutan de historias fantásticas y con corazón. FlixPatrol
Bonus: Clásicos y recomendaciones para Halloween
- Night of the Living Dead
Un clásico del terror que siempre funciona cuando se quiere entrar en clima de Halloween. EW.com+2cinemablind.com+2
- The Woman in Cabin 10
Thriller que combina misterio, suspenso y atmósfera inquietante. Ideal para quienes buscan algo más psicológico. FlixPatrol+1
¿Por qué estos títulos?
- Hay variedad: acción, drama, documental, thriller, animación. Para distintos estados de ánimo.
- Muchos son estrenos recientes, lo que los hace relevantes ahora.
- Algunos son clásicos que funcionan muy bien en esta época del año, especialmente para quienes disfrutan de lo inquietante o lo reflexivo.
