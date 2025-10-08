Lo que no podés perderte en streaming este octubre

Tendencias

Este mes de octubre se viene cargado de estrenos y clásicos imperdibles en Netflix, Amazon Prime Video y Disney+. Desde thrillers potentes hasta comedias para disfrutar en casa, te compartimos 10 películas recomendadas para ver todo Octubre:

Netflix

  1. The Hurt Locker (disponible desde el 1 de octubre)
    Un intenso drama bélico dirigido por Kathryn Bigelow, centrado en un escuadrón encargado de desactivar bombas durante la Guerra de Irak. Altamente valorada por la crítica. cinemablind.com+1
  2. Steve (estreno 3 de octubre)
    Drama basado en la novela Shy, con Cillian Murphy. Explora la vida de un personaje complejo en medio de sus propios conflictos internos. What’s on Netflix+1
  3. A House of Dynamite (24 de octubre)
    Thriller político de gran tensión. Se espera que sea uno de los títulos destacados del mes por su producción y elenco. Time Out Worldwide+1
  4. Ballad of a Small Player (29 de octubre)
    Alta expectativa por este estreno con impacto visual y una historia que mezcla apuestas, deudas y personajes peculiares. What’s on Netflix

Amazon Prime Video

  1. John Candy: I Like Me (10 de octubre)
    Documental homenaje al actor John Candy, repasando su carrera y legado. Una buena opción para los que disfrutan del cine biográfico y entrañable. Wikipedia
  2. Hedda (29 de octubre)
    Adaptación contemporánea muy esperada de Hedda Gabler. Un drama intenso, dirigido por Nia DaCosta, que promete ser fuerte en actuaciones y contenido. Wikipedia

Disney+

  1. Lilo & Stitch (2025)
    Perfecta opción para ver en familia. El nuevo remake ofrece entretenimiento, nostalgia y aventuras. Wikipedia+1
  2. Elio
    Film animado muy popular entre los más jóvenes; aparece en los rankings top de Disney+ por estos días. Ideal para quienes disfrutan de historias fantásticas y con corazón. FlixPatrol

Bonus: Clásicos y recomendaciones para Halloween

  1. Night of the Living Dead
    Un clásico del terror que siempre funciona cuando se quiere entrar en clima de Halloween. EW.com+2cinemablind.com+2
  2. The Woman in Cabin 10
    Thriller que combina misterio, suspenso y atmósfera inquietante. Ideal para quienes buscan algo más psicológico. FlixPatrol+1

¿Por qué estos títulos?

  • Hay variedad: acción, drama, documental, thriller, animación. Para distintos estados de ánimo.
  • Muchos son estrenos recientes, lo que los hace relevantes ahora.
  • Algunos son clásicos que funcionan muy bien en esta época del año, especialmente para quienes disfrutan de lo inquietante o lo reflexivo.


    Creado con IA

Te puede interesar