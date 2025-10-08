Lo que no podés perderte en streaming este octubre

Este mes de octubre se viene cargado de estrenos y clásicos imperdibles en Netflix, Amazon Prime Video y Disney+. Desde thrillers potentes hasta comedias para disfrutar en casa, te compartimos 10 películas recomendadas para ver todo Octubre:

Netflix

The Hurt Locker (disponible desde el 1 de octubre)

Un intenso drama bélico dirigido por Kathryn Bigelow, centrado en un escuadrón encargado de desactivar bombas durante la Guerra de Irak. Altamente valorada por la crítica. cinemablind.com+1 Steve (estreno 3 de octubre)

Drama basado en la novela Shy, con Cillian Murphy. Explora la vida de un personaje complejo en medio de sus propios conflictos internos. What’s on Netflix+1 A House of Dynamite (24 de octubre)

Thriller político de gran tensión. Se espera que sea uno de los títulos destacados del mes por su producción y elenco. Time Out Worldwide+1 Ballad of a Small Player (29 de octubre)

Alta expectativa por este estreno con impacto visual y una historia que mezcla apuestas, deudas y personajes peculiares. What’s on Netflix

Amazon Prime Video

John Candy: I Like Me (10 de octubre)

Documental homenaje al actor John Candy, repasando su carrera y legado. Una buena opción para los que disfrutan del cine biográfico y entrañable. Wikipedia Hedda (29 de octubre)

Adaptación contemporánea muy esperada de Hedda Gabler. Un drama intenso, dirigido por Nia DaCosta, que promete ser fuerte en actuaciones y contenido. Wikipedia

Disney+

Lilo & Stitch (2025)

Perfecta opción para ver en familia. El nuevo remake ofrece entretenimiento, nostalgia y aventuras. Wikipedia+1 Elio

Film animado muy popular entre los más jóvenes; aparece en los rankings top de Disney+ por estos días. Ideal para quienes disfrutan de historias fantásticas y con corazón. FlixPatrol

Bonus: Clásicos y recomendaciones para Halloween

Night of the Living Dead

Un clásico del terror que siempre funciona cuando se quiere entrar en clima de Halloween. EW.com+2cinemablind.com+2 The Woman in Cabin 10

Thriller que combina misterio, suspenso y atmósfera inquietante. Ideal para quienes buscan algo más psicológico. FlixPatrol+1

¿Por qué estos títulos?