Los Bomberos Voluntarios de María Juana presentaron su nueva Unidad 25 y equipamiento para reforzar el servicio

Los Bomberos Voluntarios de María Juana anunciaron con orgullo la incorporación de la nueva Unidad 25, un avance fundamental para seguir fortaleciendo la capacidad operativa del cuartel y brindar un servicio cada vez más eficiente a la comunidad.

Se trata de una Autobomba Rescate E-One Rescue Pumper, modelo 2006, de origen estadounidense, que será puesta en servicio en los próximos días. Esta unidad permitirá mejorar la respuesta en emergencias, optimizar maniobras de rescate y sumar mayores recursos técnicos a las intervenciones.

Además, la institución informó la adquisición de 5 equipos autónomos de respiración y 10 equipos estructurales, herramientas indispensables para garantizar la seguridad de los bomberos en situaciones de riesgo y elevar el rendimiento en cada operativo.

Desde el cuartel destacaron que estas incorporaciones representan un paso más en el proceso de modernización y fortalecimiento del cuerpo activo.
“Seguimos equipándonos para brindar siempre el mejor servicio a nuestra comunidad”, remarcaron.

Una excelente noticia para María Juana, que continúa contando con un cuerpo de bomberos preparado, equipado y en constante crecimiento.

