“Los Jubis” vuelven al escenario: más pícaros que nunca

En la mañana de la radio charlamos con Beto Lora, director del grupo de teatro “Los Jubis”, que se presentarán esta semana con todo su humor y energía.

El próximo jueves 30 de octubre a las 20:30 horas, el grupo actuará en la ciudad de Sastre, en el Liceo Municipal, dando inicio a su nueva gira teatral por la región.

Luego, el domingo 2 de noviembre a las 20:30 horas, “Los Jubis” regresarán al escenario de Sociedad Italiana de María Juana con una noche imperdible de talento local. Bajo la dirección de Beto Lora, los actores presentarán tres divertidas obras cortas: “Ángel de la guarda”, “La 18” y “Lío padre”.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000 y pueden adquirirse a través de los miembros del grupo de teatro o de la Comisión de Sociedad Italiana. En puerta, el valor será de $7.000.

Una oportunidad ideal para disfrutar de una velada teatral con los inconfundibles “Jubis”, ¡más pícaros que nunca!