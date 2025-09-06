Los niños del Jardín 1474 visitarán una granja el próximo 18 de septiembre

En los estudios de nuestra radio recibimos a Alejandrina Varayoud y Betiana Vattano, docentes del Jardín N° 1474 del Complejo Educativo Santa María de los Ángeles, quienes compartieron detalles sobre una actividad muy especial que vivirán los más pequeños.

El próximo 18 de septiembre, los niños del jardín realizarán un viaje educativo a una granja, donde podrán tener contacto directo con los animales y el entorno natural, aprendiendo de manera vivencial sobre el cuidado, la alimentación y las características de cada especie. La propuesta busca fortalecer la curiosidad, el aprendizaje y la experiencia en contacto con la naturaleza, convirtiéndose en una jornada de disfrute y formación.