Lourdes Bonacina brindó detalles sobre la capacitación de ASSAL para el Carnet de Alimentos

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Lourdes Bonacina, responsable del área de ASSAL en María Juana, quien brindó detalles sobre la próxima capacitación destinada a la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos, un requisito fundamental para quienes trabajan o desean trabajar en el rubro alimenticio.

Desde el Área de ASSAL de la Comuna de María Juana se informa que la capacitación será obligatoria y está dirigida a todas las personas que se desempeñan en actividades relacionadas con la elaboración, manipulación y comercialización de alimentos, incluyendo rubros gastronómicos, comercios y emprendimientos del sector.

La formación se desarrollará en dos jornadas, los días miércoles 28 y jueves 29, en el horario de 19:30 a 23:00 horas, brindando los conocimientos necesarios para garantizar buenas prácticas y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad alimentaria.

Las inscripciones se realizan comunicándose al 3406 431670, contactando a Lourdes, y el costo de la capacitación es de $20.000.

Desde la Comuna de María Juana continúan promoviendo instancias de capacitación y formación que fortalecen la seguridad alimentaria, cuidan la salud de la comunidad y acompañan tanto a trabajadores como a emprendedores locales en el desarrollo responsable de sus actividades.