LRF: Atlético María Juana llega entonado; Talleres quiere ratificar su poderío en el Reválida

El calendario de la Liga Rafaelina de Fútbol propone un fin de semana intenso para los equipos de nuestra localidad, luego de la suspensión por las condiciones climáticas que se registraron el último fin de semana. Talleres y Atlético María Juana cumplimentarán sus compromisos entre viernes y domingo.

El viernes por la noche, en el estadio Pedro Molina, Talleres afrontará un compromiso clave cuando reciba a Bochófilo Bochazo de San Vicente, en el marco del Torneo Reválida de Primera B – Zona Sur. La acción comenzará a las 20:30 horas con la división reserva y a las 22:00 se presentará la primera división. La “T” buscará hacerse fuerte en casa para ratificar su poderío y continuar validando su título y clasificación a las semifinales por el ascenso.

Por su parte, el domingo será el turno de Atlético María Juana, quese presentará en su estadio “Néstor Suppo”, por una nueva fecha del Torneo Clausura de Primera A. El “Chupa” será local frente a Peñarol de Rafaela, en horario oficial (14:00 horas reserva y 15:30 Primera). El conjunto “auriazul” llega con un impulso tras la contundente goleada ante Ben Hur e intentará seguir consolidando su rendimiento en la máxima categoría para posicionarse como protagonista de la competencia.

PROGRAMACIÓN DIVISIONES SUPERIORES

VIERNES 05/09

Ferrocarril Del Estado – Deportivo Aldao (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

Argentino De Vila – Brown De San Vicente (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

San Martin De Angelica – Zenón Pereyra (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

Talleres M. Juana – Bochofilo Bochazo (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

SÁBADO 06/09

Argentino Quilmes – Sportivo Roca (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera)

DOMINGO 07/09

Atlético M. Juana – Peñarol (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Deportivo Josefina – Juventud De Rafaela (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Unión De Sunchales – Libertad De Sunchales (15.30 hs Reserva y 17 hs Primera)

Belgrano De San Antonio – Deportivo Susana (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Independiente San Cristóbal – Deportivo Ramona (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Deportivo Bella Italia – Moreno De Lehmann (10 hs Reserva y 11.30 hs Primera)

La Trucha Fc – Sportivo Santa Clara (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

La Hidráulica – Sp. Libertad Est. Clucellas (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

FEDERAL A

Atl. Rafaela vs. 9 de Julio (domingo 07/09 17 horas)