Luca Micatrotta brilló en los Panamericanos y sigue compitiendo en Santa Fe

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Luca Micatrotta, joven deportista que dejó en alto la bandera argentina al consagrarse campeón panamericano en Asunción 2025, obteniendo la medalla de oro en la disciplina de 4.000 metros. El logro es fruto de dos años de intensa preparación, dedicación y esfuerzo constante.

Actualmente, Micatrotta continúa su carrera deportiva participando en los Juegos de Santa Fe Capital, donde compite en las modalidades K1, K2 y K4. Su recorrido lo posiciona como una de las grandes promesas del canotaje argentino.

Además de representar al país y a la provincia de Santa Fe, Luca también lleva en alto las raíces de María Juana, ya que es nieto de Hugo y María Elena Rossi, vecinos muy queridos de la localidad.