Lucía Piovesan se recibió de doctora, inició sus prácticas profesionales y proyecta su futuro en la medicina

Lucía Piovesan, joven de María Juana, dio un paso fundamental en su camino profesional al recibirse de médica tras cursar la carrera en la ciudad de Santa Fe y comenzar recientemente con las prácticas profesionales obligatorias, etapa clave en la formación de todo médico.

Escuchá la entrevista completa

Luego de completar sus estudios universitarios, Lucía inició ahora un nuevo desafío: la especialización en Clínica Médica, que tendrá una duración aproximada de tres años. A largo plazo, su gran anhelo es continuar formándose en el área de la hematología, una especialidad que la motiva y apasiona.

En diálogo con La Mañana de la Radio, Lucía compartió su experiencia a lo largo de la carrera de Medicina, los desafíos que implicó la formación académica, el inicio de esta nueva etapa de prácticas y el compromiso que siente con su profesión. Además, expresó su deseo de poder ejercer en el futuro en María Juana, aportando sus conocimientos a la comunidad que la vio crecer.

La entrevista completa puede escucharse en La Mañana de la Radio, donde Lucía Piovesan relata en primera persona su recorrido, sus proyectos profesionales y la vocación que la impulsa a seguir creciendo en el ámbito de la salud.