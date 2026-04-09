Malvinas: el testimonio de José María Pernuzzi, protagonista clave en el conflicto de 1982

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con el ex combatiente de Malvinas José María Pernuzzi, capitán de fragata (RE) y radarista, quien tuvo una participación fundamental durante la guerra, tanto en tareas de rescate como en operaciones estratégicas desde el aire. Actualmente radicado en Trelew, Pernuzzi recordó aquellos días de 1982 en los que, siendo suboficial segundo, formaba parte de vuelos de exploración como operador antisubmarino, trabajando con radares y señales electromagnéticas.

Durante la entrevista, destacó especialmente la intensa búsqueda de los náufragos del Crucero ARA General Belgrano, entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de mayo. “Salimos con mucha incertidumbre sobre lo que había sucedido. Volamos en condiciones climáticas muy adversas, con lluvia y el cielo completamente cubierto. Incluso pasamos cerca de balsas sin poder detectarlas en ese momento”, relató. Aquella misión, en conjunto con los buques Bouchard y Piedrabuena, marcó uno de los momentos más dramáticos del conflicto.

Pernuzzi también fue protagonista de una de las acciones más importantes de la guerra: el ataque al buque británico HMS Sheffield, el 4 de mayo de 1982. “A las 07:10 obtuve el primer contacto. Informé inmediatamente al comandante del avión y le aseguré que no era una isla, sino el Sheffield. Ahí comenzó la misión”, explicó. A partir de ese momento, el equipo mantuvo durante más de tres horas un seguimiento estratégico de la flota británica, proporcionando información clave a los pilotos de los aviones Super Étendard.

“El último acercamiento fue muy riesgoso. Sabíamos que podíamos estar al alcance de los aviones Sea Harrier y de los misiles enemigos. Pero logramos obtener la posición exacta y transmitirla”, recordó. Esa información permitió el lanzamiento de los misiles que impactaron sobre el HMS Sheffield, que terminaría hundiéndose días después. “Cuando regresamos, supimos que los misiles habían salido. Eso confirmaba que la posición que habíamos dado era correcta”, concluyó.

El testimonio de José María Pernuzzi aporta una mirada directa y valiosa sobre el rol estratégico de la aviación naval argentina en la Guerra de Malvinas, y mantiene viva la memoria de quienes participaron en uno de los capítulos más trascendentales de la historia argentina.