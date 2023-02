MAR DEL PLATA 2023

Mónica Barceló sigue de recorrida nocturna por Mar del Plata y esta vez charlamos con Patricia Sosa, Julieta Ortega, y conocimos la obra “Perdida mente”, una comedia sobre la inteligencia.

Trata que una Jueza de la Nación siente que su mente no funciona muy bien últimamente, por eso decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para solicitarles su ayuda. Así se reúnen: su hija, con la que se sacan chispas; su hermana, con la que no se ponen de acuerdo; su abogada y amiga, con la que suelen discutir; y su mucama de toda vida, su verdadero apoyo. LA COMEDIA SE HACE PREGUNTAS: ¿Cómo funciona tu cabeza? ¿Cuánto afectan tus emociones a tus actos de cada día? Qué hay que hacer para poner el cerebro en off ? PERDIDA MENTE – Una comedia con pensamientos – Una comedia feroz – Una comedia con emociones.

Disfrutá con nostros de “la feliz”.

