Marcelo Dibennardo presentó la nueva pantalla LED de alta definición de Nina Eventos y lanzó promociones para 2026 y 2027

En los estudios de la radio recibimos la visita de Marcelo Di Bennardo, propietario de Nina Eventos, quien presentó oficialmente una importante incorporación tecnológica para la empresa: una nueva pantalla LED de alta definición.

Durante la entrevista, Di Bennardo destacó que se trata de equipamiento con tecnología de última generación, capaz de ofrecer colores vibrantes, imágenes nítidas y detalles de gran calidad, lo que garantiza un fuerte impacto visual en cada celebración. “La elegancia, el impacto visual y la nitidez son inigualables”, expresó.

La nueva pantalla formará parte de los servicios incluidos para casamientos, cumpleaños de 15, graduaciones y todo tipo de eventos sociales y empresariales, sin costo adicional para quienes contraten el salón.

Además, el titular de Nina Eventos informó que ya se encuentran abiertas las reservas de fechas para 2026 y 2027, con promociones especiales que permiten acceder a presupuestos competitivos y adaptados a cada necesidad.

De esta manera, la firma continúa apostando a la innovación y al crecimiento, incorporando tecnología de vanguardia para ofrecer experiencias cada vez más completas y memorables.

