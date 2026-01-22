Marcos Luna habló en Show Deportivo sobre el arranque de La Hidráulica en la Copa Federación

En Show Deportivo charlamos con Marcos Luna, director técnico del Club La Hidráulica de Frontera, quien brindó detalles sobre el presente deportivo de la institución y el inminente debut en la Copa Federación, que tendrá lugar este fin de semana frente al Club La Emilia de San Jorge.

El Club La Hidráulica dio inicio a la pretemporada de Primera y Reserva, con una muy buena convocatoria de jugadores que comenzaron los trabajos bajo la conducción de Luna, marcando el arranque formal de la preparación para una nueva temporada de competencia.

Además de los futbolistas que ya forman parte de la institución, el club abrió una etapa de pruebas destinada a jugadores que deseen sumarse al plantel para este año, con el objetivo de ampliar el grupo y conformar un equipo competitivo de cara a los desafíos que se avecinan.

El cuerpo técnico se completa con Mauricio Sosa, Mauricio Roteda, Hugo Vocos y Alejandro Mendoza, este último a cargo de la preparación física, conformando un equipo de trabajo integral para las divisiones mayores.

En lo deportivo, La Hidráulica tendrá un temprano debut provincial el próximo 25 de enero, cuando enfrente a La Emilia en San Jorge. Luego, el conjunto de Frontera será local ante Atlético María Juana y Juventud Guadalupe, en un calendario exigente desde el inicio del certamen.

Esta primera participación en un torneo provincial llega en un año muy especial para La Hidráulica, ya que la institución celebra su 30° aniversario, sumando un motivo extra de entusiasmo, compromiso e ilusión para la temporada que comienza.