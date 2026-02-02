María Eugenia Sanabria fue designada directora de la Escuela Agrotécnica y lo compartió en la radio

María Eugenia Sanabria recibió una noticia muy esperada: luego de haber concursado a nivel provincial, fue confirmada como nueva directora de la Escuela Agrotécnica, coronando un largo camino de trabajo y compromiso con la institución.

Tras conocerse la designación, visitó el estudio de la radio, donde compartió su alegría y contó detalles de este importante logro, que llega luego de estar al frente de la institución durante tantos años, desempeñando funciones de conducción y acompañando de cerca el crecimiento de la comunidad educativa.

El concurso provincial, que evalúa antecedentes, formación y capacidades de gestión, tiene como objetivo garantizar que los cargos directivos sean ocupados por profesionales con trayectoria y vocación por la educación pública. En ese marco, la confirmación del cargo para Sanabria representa un reconocimiento a su experiencia y dedicación.

Desde la comunidad educativa destacaron la importancia de esta designación para la Escuela Agrotécnica, valorando la continuidad del proyecto institucional y el desafío de seguir fortaleciendo una propuesta educativa clave para la formación técnica y agropecuaria de la región.