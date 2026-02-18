María Juana abre la convocatoria a emprendedoras para una feria especial por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, la Comuna de María Juana lanzó una convocatoria abierta para participar de una feria especial que se realizará en la Plaza San Martín.

La propuesta está dirigida a mujeres emprendedoras de la localidad, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para visibilizar, acompañar y potenciar sus proyectos. Desde la organización destacaron que la iniciativa busca celebrar el talento, la creatividad y el compromiso de cada una, fortaleciendo el desarrollo local y promoviendo la igualdad de oportunidades.

Las interesadas podrán inscribirse a través del formulario online habilitado por la Comuna y, para mayor información, comunicarse al 3406-427835 (Área de Cultura) o al 3406-400372 (Punto Violeta). De esta manera, María Juana se prepara para conmemorar una fecha significativa con una actividad que pone en valor el trabajo y el esfuerzo de sus mujeres emprendedoras.