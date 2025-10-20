María Juana apuesta al futuro con más capacitaciones gratuitas para sus vecinos

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Aldana Cabrera, integrante del Área de Producción de la Comuna de María Juana, quien compartió detalles sobre el cierre de año de los cursos y capacitaciones que se dictaron de manera gratuita con el apoyo y los aportes de la gestión comunal.

Durante 2025, se llevaron adelante dos propuestas formativas: Electricidad Domiciliaria y Electricidad del Automotor, en las que 60 vecinos y vecinas de la localidad completaron su capacitación, adquiriendo herramientas y conocimientos clave para desempeñarse en el ámbito laboral, ya sea de forma independiente o emprendiendo su propio oficio.

Cabrera destacó la importancia de estas iniciativas que “buscan brindar oportunidades reales de aprendizaje y formación para que más mariajuanenses puedan acceder a nuevos recursos, mejorar su empleabilidad o aplicar lo aprendido en la vida cotidiana”.

Este tipo de acciones refuerza el compromiso de la Comuna de María Juana con la educación, el trabajo y la inclusión, promoviendo el crecimiento personal y profesional de sus habitantes.

Una vez más, María Juana apuesta al futuro a través de la formación y el aprendizaje, consolidando una política pública que genera oportunidades y fortalece el desarrollo local.