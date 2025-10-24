María Juana avanza hacia una comunidad cardioprotegida

En la mañana de la radio hablamos con el jefe de Bomberos Voluntarios, Juan Marcelo Brignone, quien nos contó todos los detalles sobre el curso de RCP y Primeros Auxilios que se realizará en nuestra localidad.

La Asociación Bomberos Voluntarios de María Juana invita a toda la comunidad a participar de esta capacitación, que se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre a las 19:30 hs en las instalaciones del cuartel.

El objetivo de la propuesta es brindar conocimientos básicos que pueden salvar vidas en situaciones de emergencia, promoviendo una comunidad más preparada y consciente sobre la importancia de actuar rápidamente ante un paro cardiorrespiratorio o accidente.

La capacitación está abierta al público en general, y los interesados pueden inscribirse comunicándose al 3492-681785.

Desde la institución remarcan que “lo más importante es la vida”, e invitan a todos los vecinos a sumarse a esta propuesta de formación esencial:

👉 Capacitate hoy en RCP y primeros auxilios. Salvá una vida mañana. ❤️