María Juana avanza hacia una comunidad cardioprotegida

Lo ÚltimoLocales

En la mañana de la radio hablamos con el jefe de Bomberos Voluntarios, Juan Marcelo Brignone, quien nos contó todos los detalles sobre el curso de RCP y Primeros Auxilios que se realizará en nuestra localidad.

La Asociación Bomberos Voluntarios de María Juana invita a toda la comunidad a participar de esta capacitación, que se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre a las 19:30 hs en las instalaciones del cuartel.

El objetivo de la propuesta es brindar conocimientos básicos que pueden salvar vidas en situaciones de emergencia, promoviendo una comunidad más preparada y consciente sobre la importancia de actuar rápidamente ante un paro cardiorrespiratorio o accidente.

La capacitación está abierta al público en general, y los interesados pueden inscribirse comunicándose al 3492-681785.

Desde la institución remarcan que “lo más importante es la vida”, e invitan a todos los vecinos a sumarse a esta propuesta de formación esencial:
👉 Capacitate hoy en RCP y primeros auxilios. Salvá una vida mañana. ❤️

Te puede interesar

  • MARIA JUANA AVANZA

    Sandra Gaido, presidente comunal de María Juana pasó por la mañana de la radio a anunciar las obras finalizadas en la localidad y proyectos que…

  • UNA COLOMBIANA EN MARÍA JUANA

    Ajadis Mejia Lagares vivía en la ciudad colombiana de Barranquillas hasta que decide hacer una recorrida por diferentes países de Sudamérica como Ecuador, Perú, Chile…

  • ELECCIONES 2017: MARIA JUANA AVANZA

    El pre candidato a Presidente Comunal de María Juana del partido "María Juana Avanza" Jorge Seveso dialogó con Mónica Barceló en Comunicándonos sobre su proyecto…

  • ADORNEMOS MARÍA JUANA

    Malvina Marquese desde el Área de Cultura de la Comuna de María Juana nos contó que están recolectando diferentes elementos para confeccionar adornos para decorar…

  • MARÍA JUANA X MARÍA JUANA

    Un grupo de vecinos de nuestra localidad, más la comisión del cuartel de bomberos de María juana, se unieron para centralizar las donaciones a sectores…