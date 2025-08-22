María Juana celebró su día y la Fiesta Patronal con una gran jornada comunitaria

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –



Este 21 de agosto, María Juana vivió una verdadera fiesta en el marco de su día y fiesta patronal, con actividades culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas que convocaron a familias enteras a disfrutar y compartir en comunidad.

La jornada comenzó con la inauguración de los tótems del Circuito Deportivo del Museo a Cielo Abierto, en una caminata especial junto al grupo Talón sobre Ruedas del Centro de Jubilados. Luego, se desarrolló el Torneo de Bolitas, en el que se definieron los campeones locales que representarán a la localidad en la instancia provincial.

Otro momento destacado fue el homenaje a los escritores mariajuanenses, en el marco de los 15 años del Taller Literario “La Sabia Luciérnaga”, donde se sumaron expresiones artísticas como el Free Style y la actuación del reconocido payador Sebastián Glasberg, que emocionó al público con su talento.

La celebración también incluyó una clase abierta de Ritmos, la tradicional chocolatada con sorteo de bicicleta organizada por la Asociación Civil Barriletes al Viento y la Feria Pro Huerta, que ofreció sabores y productos de nuestra tierra. En la feria participaron además la Cooperativa “Manos a la Obra” de la EESOPI 8143 y la Cooperadora de la CER 337 y EEAL de Estación María Juana, sumando propuestas a la recorrida gastronómica.

Con alegría, identidad y participación, María Juana celebró un nuevo aniversario de su historia, demostrando una vez más la fuerza de su comunidad y el valor de sus tradiciones.