María Juana convoca a “Mujeres Destacadas 2026” en el marco del Día Internacional de la Mujer

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con Milagros Moreyra sobre las actividades previstas por el Día Internacional de la Mujer y, en ese marco, se destacó la convocatoria “Mujeres Destacadas 2026”, impulsada por la Comuna de María Juana.

La iniciativa tiene como objetivo reconocer y homenajear a mujeres de la localidad que se hayan distinguido por su compromiso, trayectoria y ejemplo de superación en distintos ámbitos de la vida comunitaria. Entre las áreas contempladas se encuentran Educación, Cultura y Arte; Salud y Deporte; Voluntariado Social; Historia de Vida – Resiliencia; y otras actividades que contribuyan al crecimiento de María Juana.

Desde la Comuna se invita a instituciones y organizaciones locales a participar activamente presentando sus postulaciones mediante una nota formal que incluya el nombre de la nominada, una breve reseña de su trayectoria, los fundamentos del reconocimiento y datos de contacto. Cada institución deberá además designar un representante para integrar el jurado que tendrá la responsabilidad de evaluar las propuestas.

Las nominaciones se recibirán hasta el 27 de febrero de 2026 en el Área de Cultura o en Punto Violeta. Las mujeres seleccionadas serán reconocidas el próximo 8 de marzo en un acto especial, donde todas las nominadas recibirán una distinción y el jurado anunciará a la Mujer Destacada 2026.

Se informó también que las postuladas deberán ser mujeres vivas. No obstante, cada institución podrá solicitar un reconocimiento especial para alguna mujer fallecida que consideren significativa para la historia local.

De esta manera, María Juana se prepara para conmemorar el Día de la Mujer poniendo en valor el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes día a día dejan su huella en la comunidad.