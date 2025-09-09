María Juana dijo presente en el Torneo AGOS 2025

El pasado domingo 7 de septiembre, la Comuna de María Juana participó del Torneo AGOS 2025, realizado en el Club Atlético San Jorge, con la presencia de 25 niñas que representaron a nuestra localidad con gran entusiasmo y compromiso.

Este importante encuentro deportivo reunió a jóvenes de distintas localidades, promoviendo la integración, el deporte y los valores del trabajo en equipo. Desde la Comuna se destacó el esfuerzo y la dedicación de cada una de las participantes, que dejaron en alto el nombre de María Juana.

Asimismo, se hizo extensivo el agradecimiento a las familias y profes que acompañaron y apoyaron en todo momento, haciendo posible esta valiosa experiencia que fortalece el crecimiento deportivo y humano de nuestras niñas.