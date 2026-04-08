María Juana impulsa un plan integral de forestación con especies exóticas

En la mañana del programa Comunicándonos, dialogamos con el ingeniero agrónomo Diego Marinone, quien brindó detalles sobre la nueva campaña de forestación que llevará adelante la Comuna de María Juana, enmarcada dentro de un plan integral de ordenamiento del arbolado urbano.

La iniciativa contempla la conformación de un equipo de trabajo que tendrá a su cargo la planificación, mantenimiento y forestación de los espacios públicos, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental, la seguridad y el paisaje de la localidad. Según explicó Marinone, se trata de una propuesta basada en criterios técnicos que apunta a lograr un arbolado más diverso.

Entre las acciones previstas se encuentran la extracción de ejemplares en condiciones inadecuadas, el relevamiento y registro del arbolado existente, la poda controlada y la incorporación de nuevas especies.

En este sentido, uno de los puntos destacados del plan es la incorporación de especies exóticas, seleccionadas por profesionales para adaptarse a veredas y espacios públicos. Entre ellas se encuentran: fresno, fresno rojo, ciruelo de adorno, pezuña de vaca, acer negundo, acer negundo variegata, acer japonicum, acer buergerianum, peral de flor, jabonero de la China y liquidámbar.

Desde la Comuna recordaron que los vecinos que deseen realizar tareas de extracción, poda o plantación deberán acercarse a la sede comunal para recibir el asesoramiento técnico correspondiente y gestionar la autorización necesaria.

Además, se informó que ya se han adquirido ejemplares de estas especies, por lo que los interesados podrán consultar disponibilidad, precios y formas de pago en la administración local.