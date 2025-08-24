María Juana inauguró su Circuito Deportivo con una recorrida histórica y cultural

En el marco de las celebraciones patronales, María Juana vivió una jornada muy especial con la inauguración del Circuito Deportivo del Museo a Cielo Abierto, una propuesta que une deporte, historia y cultura en distintos puntos emblemáticos de la localidad.

La actividad se realizó junto al grupo “Talón con Ruedas”, impulsado por la profesora Mónica Galván, y contó con la participación de vecinos que se sumaron a recorrer más de 2.000 metros cargados de identidad y tradición.

El recorrido inició en la Asociación Colombófila, donde se vivió una emocionante suelta de palomas, y continuó por el Autódromo Atilio Serre, el Club Águila Blanca, el Club Atlético María Juana y el Club Atlético Talleres.

El cierre se realizó en el Paseo Boero, donde se descubrió una placa en homenaje a los escritores mariajuanenses y a los 15 años del Taller Literario “La Sabia Luciérnaga”, un espacio cultural que marcó huella en la comunidad.

Con esta propuesta, María Juana suma un nuevo espacio que integra deporte, memoria y cultura, reafirmando la importancia de compartir y crecer como comunidad.

