María Juana: jornada de castración masiva de mascotas el 18 de abril

Locales

La Comuna de María Juana informó que el próximo 18 de abril se llevará a cabo una jornada de castración masiva de perros y gatos, una iniciativa que busca fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal en la localidad. La actividad tendrá lugar en Mitre 580, y los vecinos interesados deberán solicitar turno previamente hasta el jueves 16 de abril, comunicándose al teléfono 3406 562132.

Desde la organización detallaron los requisitos para participar: podrán castrarse perros y gatos de ambos sexos a partir de los seis meses de edad, siempre que no estén enfermos; en el caso de hembras, deberán haber pasado al menos 45 días desde el parto. Además, se solicita un ayuno previo de 10 horas de sólidos y 5 horas de líquidos. Es obligatorio que asista una persona mayor de edad, y que los animales sean trasladados de forma segura: perros con correa (y bozal si son agresivos) y gatos en transportadoras o cajas, para evitar accidentes. También se recomienda llevar una manta para el retiro.

Este tipo de campañas representa una herramienta fundamental para el cuidado de la salud animal, ya que permite prevenir enfermedades, reducir la reproducción no deseada y disminuir situaciones de abandono, promoviendo al mismo tiempo una convivencia más responsable entre las mascotas y la comunidad.

Te puede interesar

  • EL RECUERDO DE MARÍA JUANA

    Lilien Gaillard vivió en nuestra localidad hace más de 80 años y pudo conocer como se encuentra María Juana gracias a su sobrina que el…

  • CANCIÓN DE MARÍA JUANA

    Noelia Varela junto a Guillermo Stratta en 2008 le pusieron las voces a la Marcha de María Juana y pasó por el estudio de la…

  • Exitosa jornada de esterilización de mascotas en María Juana

    Este domingo, se llevó a cabo una importante jornada de esterilización de perros y gatos en María Juana, impulsada por la Comuna local a través…

  • DE MARIA JUANA AL CONICET

    Esteban Fornero es oriundo de María Juana y con solo 32 años es Ingeniero Ambiental miembro del CONICET. En diálogo con Mónica Barceló contó sobre…

  • ARBOL OFICIAL DE MARIA JUANA

    El Senador Provincial Alcides Calvo presentó un Proyecto de Ley que declara al PARAÍSO como árbol oficial de la localidad de María Juana, departamento Castellanos.…